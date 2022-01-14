Цьогоріч на лікування орфанних захворювань виділили 2,8 мільярда гривень

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У державному бюджеті на 2022 рік передбачено 2,8 мільярда гривень на лікування орфанних захворювань, зокрема гемофілії.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також у бюджеті закладено 11,5 мільярда гривень, частину з яких спрямують на фінансування договорів керованого доступу, зокрема й на потенційну закупівлю препаратів для лікування СМА.

Державний експертний центр МОЗ уже провів оцінку медичних технологій препарату «Рисдиплам» (Risdiplam), аби включити його до переліку препаратів, що закуповуються за державні кошти. Цими ліками планують забезпечити пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією першого типу.

Договір на поставку ліків укладуть за умови суттєвого зниження вартості від спеціальної цінової пропозиції компанії, яку надав заявник — ТОВ «Рош Україна». Переговори для пошуку взаємовигідних умов тривають.

Що таке орфанні захворювання?

Це вроджені або набуті захворювання, які трапляються вкрай рідко — рідше ніж один випадок на 2 тисячі населення країни. Вони мають тяжкий перебіг. Люди із цими хворобами зазвичай потребують вартісного, безперервного та пожиттєвого лікування.