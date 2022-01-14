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Україна підписала низку документів про співпрацю з Азербайджаном. Зеленський та Алієв ухвалили спільну декларацію

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв 14 січня у Києві підписали спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства.

Церемонію підписання транслював Офіс президента України.

«Ми підписали спільну декларацію між президентами України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільну протидію гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами», — заявив Зеленський під час брифінгу.

Також президенти обговорили низку питань безпеки, економіки та торгової співпраці, після чого між міністерствами та компаніями двох країн було підписано ще пʼять документів:

Нагадаємо, Азербайджан та Україна разом із Грузією, Молдовою, Вірменією та Білоруссю входять до проєкту «Східне партнерство» — ініціативи ЄС, спрямованої на укріплення звʼязків між цими країнами. З червня 2021 року участь Білорусі у «Східному партнерстві» було призупинено.