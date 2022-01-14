Україна підписала низку документів про співпрацю з Азербайджаном. Зеленський та Алієв ухвалили спільну декларацію

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв 14 січня у Києві підписали спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства.

Церемонію підписання транслював Офіс президента України.

«Ми підписали спільну декларацію між президентами України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільну протидію гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами», — заявив Зеленський під час брифінгу.

Також президенти обговорили низку питань безпеки, економіки та торгової співпраці, після чого між міністерствами та компаніями двох країн було підписано ще пʼять документів:

між Кабміном України та урядом Азербайджану — угоду про співпрацю у галузі безпеки харчових продуктів;

між міністерствами економіки — меморандум про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі;

між Мінагрополітики України та Мінекономіки Азербайджану — меморандум про співпрацю в аграрній галузі;

між НАК «Нафтогаз» та державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) — меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у галузі енергетики;

між Держгеокадастром та Мінекономіки Азербайджану — меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у галузі земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру.

Нагадаємо, Азербайджан та Україна разом із Грузією, Молдовою, Вірменією та Білоруссю входять до проєкту «Східне партнерство» — ініціативи ЄС, спрямованої на укріплення звʼязків між цими країнами. З червня 2021 року участь Білорусі у «Східному партнерстві» було призупинено.