Україна підписала низку документів про співпрацю з Азербайджаном. Зеленський та Алієв ухвалили спільну декларацію
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв 14 січня у Києві підписали спільну декларацію про поглиблення стратегічного партнерства.
Церемонію підписання транслював Офіс президента України.
«Ми підписали спільну декларацію між президентами України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах, спільну протидію гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир і стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами», — заявив Зеленський під час брифінгу.
Також президенти обговорили низку питань безпеки, економіки та торгової співпраці, після чого між міністерствами та компаніями двох країн було підписано ще пʼять документів:
- між Кабміном України та урядом Азербайджану — угоду про співпрацю у галузі безпеки харчових продуктів;
- між міністерствами економіки — меморандум про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі;
- між Мінагрополітики України та Мінекономіки Азербайджану — меморандум про співпрацю в аграрній галузі;
- між НАК «Нафтогаз» та державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR) — меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у галузі енергетики;
- між Держгеокадастром та Мінекономіки Азербайджану — меморандум про взаєморозуміння та співпрацю у галузі земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру.
Нагадаємо, Азербайджан та Україна разом із Грузією, Молдовою, Вірменією та Білоруссю входять до проєкту «Східне партнерство» — ініціативи ЄС, спрямованої на укріплення звʼязків між цими країнами. З червня 2021 року участь Білорусі у «Східному партнерстві» було призупинено.
- 15 грудня відбувся черговий саміт «Східного партнерства». У саміті взяли участь лідери всіх країн ЄС та пʼятьох країн-учасниць «Східного партнерства» — Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України. У Брюсселі підписали декларацію про визнання європейської перспективи України, Грузії та Молдови.