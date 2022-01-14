Український тенісист Стаховський оголосив про завершення кар’єри

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Facebook / Sergiy Stakhovsky

Український тенісист Сергій Стаховський оголосив про завершення кар’єри. Останнім турніром для нього став Australian Open 2022.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Подорож у тисячу матчів починається з першого удару. Дякую, тенісе, це було по-справжньому», — зазначив тенісист.

Стаховський програв у стартовому колі відбору на турнір і вирішив закінчити кар’єру. Уперше він взяв участь у турнірах серії ATP ще у 2004 році у віці 18 років.

Найвище досягнення Стаховського — 31 місце у світовому рейтингу 2010 року. Також тривалий час він був першою ракеткою України серед чоловіків. За свою кар’єру Стаховський здобув чотири титули, ще стільки ж — у парному розряді.

Окрім цього, Стаховський виступав за збірну України в Кубку Девіса з 2006 до 2021 року та став рекордсменом за кількістю перемог і кількістю виступів.

Про свої плани після завершення професійної тенісної кар’єри Стаховський нічого не повідомив, однак останнім часом він активно розвиває власний бренд авторського вина. Він орендував виноградники на Закарпатті та з 2018 року почав виробляти вино.