В Україні 10 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували понад 100 тисяч
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні минулої доби (12 січня) виявили 10 046 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових хворих у Києві (997), Львівській (949) і Івано-Франківській (983) областях. Серед загальної кількості хворих 590 дітей і 255 медиків. Госпіталізували за добу 1 676 людей, а померли — 191. Одужати вдалося 7 202 українцям.
Вакцинували минулої доби понад 100 тисяч людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, а другу — 53 342.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитись в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.
- 12 січня Національна академія наук повідомила, що в Україні розпочалася нова хвиля коронавірусу.