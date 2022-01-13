В Україні 10 тисяч нових COVID-хворих. Вакцинували понад 100 тисяч

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В Україні минулої доби (12 січня) виявили 10 046 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Києві (997), Львівській (949) і Івано-Франківській (983) областях. Серед загальної кількості хворих 590 дітей і 255 медиків. Госпіталізували за добу 1 676 людей, а померли — 191. Одужати вдалося 7 202 українцям.

Вакцинували минулої доби понад 100 тисяч людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, а другу — 53 342.