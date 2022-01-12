У Лос-Анджелесі продали будинок, в якому знімали перші частини «Кошмару на вулиці Вʼязів»

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У США, у місті Лос-Анджелес за $2,98 мільйона продали будинок, в якому знімали перші дві частини фільму «Кошмар на вулиці Вʼязів» і відбувались основні події.

Про це повідомляє CNN.

Сума, за яку продали будинок, приблизно на 98% більша за вартість сусідніх будинків на цій же вулиці.

Голландський колоніальний будинок із трьома спальнями зазнав серйозних змін після виходу фільму «Кошмар на вулиці Вʼязів» у 1984 році, хоча його зовнішній вигляд залишився майже незмінним. Але решта будинку була «переосмислена дизайнером у середині 2000-х», тому він став яскравішим, білішим і більш повітряним. Всі кричущі елементи 1980-х років замінили, а двері, колись криваво-червоні, тепер пофарбовані у чорний колір.

Будинок раніше належав режисерці Лорін Скафаріа, яка купила його в 2013 році. Він розташований у Лос-Анджелесі за адресою 1428 North Genesee Avenue. Там знімали першу та другу частини фільму «Кошмар на вулиці Вʼязів».

За сюжетом першої частини у будинку живе школярка Ненсі Томпсон зі своєю матірʼю Мардж. У снах Ненсі переслідує понівечений чоловік у федорі та смугастому светрі, на його руці — рукавичка з лезами. Пізніше зʼясовується, що таємничий чоловік сниться і її друзям. Незабаром Мардж розповідає дочці правду: чоловіка звуть Фредді Крюгер. За життя він був убивцею дітей, його впіймали, але відпустили через юридичну помилку. Тоді батьки загиблих дітей вистежили Крюгера та спалили його живцем, а останки сховали. Мардж забрала рукавичку Крюгера (ту саму, яку Ненсі бачила уві сні) і ховала весь цей час у підвалі будинку. Ненсі знаходить спосіб витягнути Крюгера в реальний світ, де він потрапляє в пастки, розставлені нею по всьому будинку, а потім дівчинка підпалює маніяка.