Sony продовжить випускати PlayStation 4 у 2022 році. Нову приставку PlayStation 5 складно виробляти через дефіцит мікросхем

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Flickr / Karlis Dambrans

Компанія Sony продовжить у 2022 році випускати старі приставки PlayStation 4. Дефіцит нових PlayStation 5 стався через проблеми з поставками мікросхем.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Джерела зазначили, що компанія продовжить виробляти PS4 протягом 2022 року. Попри те що нова PS5 була презентована ще в 2020 році, ці приставки досі в дефіциті.

За даними джерел, хоча компанія публічно не оголошувала дату зупинки виробництва PS4, це планували зробити наприкінці 2021 року. Але через брак мікросхем стару приставку продовжуватимуть виготовляти.

У 2022 році компанія планує випустити мільйон приставок PS4. Вона є простішою за PS5 і використовує старі мікросхеми.

У самій же компанії підтвердили цю інформацію, однак зазначили, що не планували припиняти виробництво PS4.

«Це одна з найбільш продаваних консолей в історії, і завжди існує перехрещення між поколіннями», — заявили в Sony.