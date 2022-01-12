Реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2 офіційно перенесли на грудень 2022 року

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Українська студія GSC Game World оголосила про перенесення релізу гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Тепер вихід гри призначено не на 28 квітня, а на 8 грудня 2022 року. За словами розробників, їм потрібно більше часу, аби реалізувати всі задуми та «довести гру до потрібного стану».

Кілька днів тому блогер OLDboi повідомив про майбутній перенос релізу, після чого автори гри закликали «не довіряти інформації з неперевірених джерел». Також OLDboi розповів, що реліз версії гри для консолі PS5 варто чекати наприкінці цього або на початку наступного року.