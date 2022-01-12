Новий вид жаб назвали на честь екоактивістки Грети Тунберг
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Вчені в районі панамської гори Чуканті знайшли новий вид жаб, який навали Pristimantis gretathunbergae — на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг.
Про це повідомляють журнал ZooKeys і Mongabay.
Знайдений вид — це деревна жаба розміром від 3 до 4 см. Вид унікальний і живе виключно в хмарних лісах навколо Чуканті. Через зміни клімату гора поступово втрачає лісовий покрив, що загрожує жабам вимиранням. Зміни довкілля також несуть ризики для цих амфібій у вигляді смертельного хітрідіомікозу, викликаного грибками.
Ці факти і вплинули на вибір назви виду, який обрали на аукціоні природоохоронної організації Rainforest Trust.
- Раніше на честь Грети Тунберг, яка закликає активніше боротися зі змінами клімату, назвали вид жуків, два види равликів і рід павуків.
- В Університеті Вінчестера їй поставили памʼятник за $33 тисячі, але студенти назвали це марнотратством.