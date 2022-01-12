Новий вид жаб назвали на честь екоактивістки Грети Тунберг

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Вчені в районі панамської гори Чуканті знайшли новий вид жаб, який навали Pristimantis gretathunbergae — на честь шведської екоактивістки Грети Тунберг.

Про це повідомляють журнал ZooKeys і Mongabay.

Pristimantis gretathunbergae Macario González

Знайдений вид — це деревна жаба розміром від 3 до 4 см. Вид унікальний і живе виключно в хмарних лісах навколо Чуканті. Через зміни клімату гора поступово втрачає лісовий покрив, що загрожує жабам вимиранням. Зміни довкілля також несуть ризики для цих амфібій у вигляді смертельного хітрідіомікозу, викликаного грибками.

Ці факти і вплинули на вибір назви виду, який обрали на аукціоні природоохоронної організації Rainforest Trust.