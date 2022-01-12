Під картиною Боттічеллі, яку збираються продати на аукціоні за $40 мільйонів, знайшли приховане зображення Мадонни з немовлям

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Sotheby's

На картині «Людина скорботи», автором якої вважається італійський художник Сандро Боттічеллі і яку збираються виставити на аукціон Sothebyʼs 27 січня за $40 мільйонів, під шаром фарби виявили зображення Мадонни з немовлям.

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Як зазначається, в інфрачервоному світлі на перевернутій догори ногами картині видно риси обличчя, особливо ніс, очі та усмішку, які нібито належать немовляті Христу.

Окрім цього, фахівці помітили, ймовірно, складки мантії з декоративним окантуванням навколо плеча і частину рукава, а також пухкеньку руку немовляти.

Sotheby's

Sotheby's

На думку старшого віцепрезидента та директора відділу картин старих майстрів аукціону Sothebyʼs у Нью-Йорку Кріса Апостола, голова немовляти є «унікальною», адже ні в картинах із автографами Боттічеллі, ні в студійних роботах немає такого ж зображення.

За словами фахівця, в епоху Відродження «панно було цінним товаром, його не хотілося б викидати», якщо якась картина тривалий час лежала недопрацьованою.

Водночас інфрачервоне дослідження показує, що Боттічеллі вніс певні корективи до композиції. Наприклад, кінчик одного пальця, який торкався рани в тілі Христа, був прикритий його одягом, тож розташування рани і великого пальця змінилися.

Окрім цього, волосся та шип із тернового вінця над правим оком Христа були довшими. Інші зміни включають опущення брів, коригування зігнутого мізинця Христа, а також підборіддя.

Sotheby's