У Франції за добу виявили майже 370 тисяч нових випадків коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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У Франції протягом минулої доби зафіксували 368 149 нових випадків коронавірусу.
Про це пише Reuters.
Це найвищий показник за увесь період пандемії. Попередній максимум у 332 252 випадки було зафіксовано 5 січня.
Повідомляється, що до середини січня уряд має намір запровадити перепустку для вакцинації, яка зробить щеплення обовʼязковим для всіх, хто хоче ходити до ресторанів або відвідувати заходи у приміщенні. Досі для цього було достатньо негативного тесту.
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