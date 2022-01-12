У Франції за добу виявили майже 370 тисяч нових випадків коронавірусу

Новини

У Франції протягом минулої доби зафіксували 368 149 нових випадків коронавірусу.

Про це пише Reuters.

Це найвищий показник за увесь період пандемії. Попередній максимум у 332 252 випадки було зафіксовано 5 січня.

Повідомляється, що до середини січня уряд має намір запровадити перепустку для вакцинації, яка зробить щеплення обовʼязковим для всіх, хто хоче ходити до ресторанів або відвідувати заходи у приміщенні. Досі для цього було достатньо негативного тесту.