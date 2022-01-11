Кейт Міддлтон відповіла на привітання з ювілеєм лише одній людині — своєму «фанату № 1»

Новини

WPA Pool / Pool / Getty Images

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відповіла тільки одній людині на привітання з Днем народження — хворій на лейкемію шестирічній дівчинці, з якою вона потоваришувала у 2020 році.

Увагу на це звернуло видання People.

Девʼятого січня герцогиня відзначала 40-річчя. Привітати її вирішила шестирічна Міла Снеддон, із якою герцогиня потоваришувала у 2020 році після участі в королівському фотопроєкті.

Дівчинка записала відеопривітання, а мама опублікувала його у Twitter. «З днем ​​народження, Кейт! Я така рада, що тобі виповнилося 40, сподіваюся, ти отримаєш хороші подарунки та любиш проводити час зі своєю сімʼєю. З любовʼю, Міла», — зазначила дівчинка, а у підписі до відео зазначалось, що це привітання герцогині від її «фаната номер один». Пізніше дівчинка отримала відповідь від Кейт Міддлтон: «Дякую, Міло!»

Відповідь надійшла з офіційного акаунта принца Вільяма та Кейт.

Герцогиня вперше дізналася про Мілу, коли у 2020 році спільно з Національною портретною галереєю готувала книгу про пандемію «Залишайтесь удома: портрет нашої нації у 2020 році». Дівчинка стала одним зі 100 героїв книги, де були представлені портрети, зроблені у перші дні боротьби з коронавірусом. Знімки надіслали звичайні люди. Фото Міли зробила мама: на ньому дівчинка та її батько цілувалися через скло, поки та була в лікарні, отримуючи хімієтерапію від лейкемії.

У травні 2021 року Кейт Міддлтон вперше зустрілась із Мілою: у 2020 році герцогиня обіцяла Мілі, що зустрінеться з нею, коли завершиться самоізоляція, і надягне плаття її улюбленого рожевого кольору — так вона і вчинила.

Станом на січень 2022 року Мілі залишилось пройти ще кілька місяців лікування від лейкемії.