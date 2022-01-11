Помер восьмирічний пацюк Магава. Він виявив у Камбоджі понад 100 мін і отримав найвищу нагороду за хоробрість

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APOPO

У ці вихідні «мирно помер» восьмирічний пацюк Магава, який виявив у Камбоджі понад 100 наземних мін та інших вибухових речовин, що зробило його найуспішнішим пацюком у цій справі.

Про це 11 січня повідомила APOPO — бельгійська неурядова організація, яка виховує південних гігантських щурів для виявлення наземних мін та туберкульозу. Своїх дресированих щурів вони називають HeroRATs.

В організації розповіли, що Магава був при доброму здоровʼї і граючись провів більшу частину минулого тижня, але ближче до вихідних почав зменшувати оберти, більше спав і виявляв менше інтересу до їжі. У червні 2021 року Магава пішов на пенсію, а у листопаді досягнув похилого віку і відсвяткував свій 8-й день народження.

«Всі ми в APOPO переживаємо втрату Магави та вдячні за неймовірну роботу, яку він провів. За свою карʼєру Магава виявив понад 100 наземних мін та інших вибухових речовин, що зробило його найуспішнішим HeroRAT на сьогоднішній день. Його внесок дозволяє громадам у Камбоджі жити, працювати та розважатися — без страху втратити життя чи здоровʼя», — розповіли про Магаву в організації.

APOPO

BBC пише, що Магава за свою «карʼєру» очистив понад 141 тисячу квадратних метрів землі, що еквівалентно 20 футбольним полям. Він міг обшукати поле завбільшки з тенісний корт лише за 20 хвилин — на це людина з металошукачем витратила б від одного до чотирьох днів. Магава важив 1,2 кг і був 70 см завдовжки — він був досить маленьким і досить легким, щоб не активувати міни, якщо наступав на них.

У вересні 2020 року Магаві офіційно вручили золоту медаль PDSA — найвищу нагороду за хоробрість, яку може отримати тварина.

Магава — гігантський африканський сумчастий щур (Cricetomys ansorgei), який народився в Танзанії в Сільськогосподарському університеті Сокойні (SUA) у листопаді 2013 року. Тут також розьашований відділ інновацій APOPO, де Магава навчився знаходити вибухівку, використовуючи свій нюх. У 2016 році Магава переїхав до Камбоджі, де і розпочав свою «карʼєру».

У Камбоджі з часів громадянської війни 1967—1975 років залишилося понад шість мільйонів мін. У близько 40 тисяч жителів країни ампутовані кінцівки, що є найбільшим показником у світі.