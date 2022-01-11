У карликовій галактиці виявили надмасивну чорну діру — це рідкість

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NASA

На космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» NASA група астрономів із Дартмуського коледжу виявила надмасивну чорну діру в карликовій галактиці Mrk 462. Науковці встановили, що ця діра у 200 тисяч разів масивніша за Сонце.

Про це повідомляє пресслужба Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору.

NASA

Галактика Mrk 462 містить лише кілька сотень мільйонів зірок, що робить її карликовою. Для порівняння, у нашій галактиці Чумацький Шлях знаходяться кілька сотень мільярдів зірок.

Один із авторів дослідження, астроном Джек Паркер зазначив, що ця чорна діра є однією з найменших з надмасивних чорних дір, мовляв, знайти такі дуже важко.

За словами дослідників, у великих галактиках чорні діри знаходять доволі часто, а от у карликових галактиках їх дуже складно побачити, оскільки такі галактики занадто малі й тьмяні, і телескопам складно їх виявити.