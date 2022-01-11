У Києві запрацювали 33 пункти утилізації новорічних ялинок. Адреси
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Києві відкрили додаткові пункти утилізації новорічних ялинок. Тепер їх 33, тоді як із 4 січня у місті працювало 14 пунктів.
Як повідомляє «Київзеленбуд», пункти прийматимуть хвойні дерева до 31 січня (з 07:00 до 21:00) у всіх районах столиці.
Адреси:
- Голосіївський район — проспект Голосіївський, 87-Г; парк «Покол», Столичне шосе (біля виробничої дільниці КП УЗН).
- Дарницький район — вул. Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН); фітнес-парк «Озеро Лебедине» (біля вбиральні).
- Деснянський район — вул. Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН); парк «Молодіжний»; парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між просп. Маяковського та вул. Бальзака.
- Дніпровський район — просп. Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН); парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні); парк біля кінотеатру «Аврора» (біля громадської вбиральні); парк на Русанівській набережній (біля ресторану «Смородина», біля контейнерів).
- Оболонський район — просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН); парк «Наталка» (недобудована частина, навпроти буд. № 2-Д на вул. Героїв Сталінграда); парк на вул. Бережанській, 10—20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).
- Печерський район — вул. Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).
- Подільський район — вул. Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН); вул. Дмитрівська, 16-А; просп. Правди, 72—76.
- Соломʼянський район — вул. Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН); сквер на вул. Мартиросяна; парк біля кінотеатру «Тампере»; парк «Юність»; парк «Орлятко».
- Святошинський район — вул. Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН); парк «Совки», вул. Жмеринська, 30-Г.
- Шевченківський — пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН); парк «Сирецький» (біля будиночка садівника); парк «Нивки» (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).
- Пункти Дарницького ЛПГ — Бориспільське шосе, 23 км; просп. Броварський, 2-А; вул. Радистів, 1-В; Микільське лісництво, квартал № 35; Броварське лісництво, квартал № 72.
Приносити ялинки на утилізацію потрібно без прикрас та інших штучних матеріалів.
Пункти утилізації створюють, щоб новорічні дерева могли принести користь. Їх подрібнюють і використовують для мульчування лунок міських рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.