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У Києві запрацювали 33 пункти утилізації новорічних ялинок. Адреси

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

У Києві відкрили додаткові пункти утилізації новорічних ялинок. Тепер їх 33, тоді як із 4 січня у місті працювало 14 пунктів.

Як повідомляє «Київзеленбуд», пункти прийматимуть хвойні дерева до 31 січня (з 07:00 до 21:00) у всіх районах столиці.

Адреси:

Приносити ялинки на утилізацію потрібно без прикрас та інших штучних матеріалів.

Пункти утилізації створюють, щоб новорічні дерева могли принести користь. Їх подрібнюють і використовують для мульчування лунок міських рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.