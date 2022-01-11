Китай через два випадки коронавірусу закрив на локдаун місто з понад 5,5 мільйона жителів

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Gani Nurhakim / Unsplash

Влада Китаю через спалах коронавірусу запровадила локдаун у місті Аньян, де проживають 5,5 мільйона людей.

Про це пише Associated Press.

Локдаун в Аньяні ввели після підтвердження двох випадків зараження штамом «Омікрон» у понеділок, які, як вважають науковці, повʼязані з двома іншими випадками, виявленими в суботу в Тяньцзіні.

Мешканцям міста не дозволяється залишати свої будинки, заборонено користуватися особистим транспортом. Крім того, закриті всі магазини, за винятком тих, які продають предмети першої потреби.