В Україні буде слизько. Синоптики прогнозують ожеледицю у 18 областях

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Micaela Parente / Unsplash

В Україні найближчими днями буде ожеледиця у 18 областях.

За даними Sinoptik.ua, 11—12 січня майже на всій території країни оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.

Замерзання дощу та мокрого снігу на дорогах і тротуарах очікують у всіх областях, крім Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Одеської та Миколаївської.

Також синоптики порадили за можливості відкласти поїздки власним автотранспортом і носити взуття з максимально рифленою підошвою, щоб уникнути травм.

Окремо синоптики нагадали пішоходам і водіям, що лід значно збільшує гальмівний шлях.