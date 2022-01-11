У США людині вперше пересадили серце свині

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Житель США став першою людиною у світі, якій пересадили серце від генетично модифікованої свині.

Про це пише ВВС.

Новий орган отримав 57-річний Девід Беннет у Балтіморі. Повідомляється, що лікарі Медичного центру Університету Меріленду отримали спеціальний дозвіл на проведення цієї операції на тій підставі, що інакше пацієнт помер би. За словами лікарів, за три дні після експериментальної семигодинної операції Беннет почувається добре.

Чоловік сподівається, що трансплантація дозволить йому вижити. Через невиліковну хворобу серця він був прикутий до ліжка протягом півтора місяця до операції та підключений до апарату, який підтримував його життя.

Видання додає, що свиня, використана для трансплантації, була генетично модифікована, аби відключити кілька генів, які могли призвести до відторгнення органу.

Хірург Бартлі Гріффіт заявив, що ця операція наблизила світ «на один крок до розвʼязання кризи нестачі органів». Повідомляється, що лише у США щодня 17 людей помирають в очікуванні трансплантації, а понад 100 тисяч перебувають у черзі на пересадку потрібного їм органу.