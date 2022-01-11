В Україні 5,4 тисячі нових COVID-хворих. Вакцину вже отримали майже 15 мільйонів українців

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В Україні минулої доби (10 січня) виявили 5 429 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Києві (1 192), Полтавській (440) і Харківській (309) областях. Серед загальної кількості хворих 306 дітей і 168 медиків. Госпіталізували за добу 915 людей, померли — 219. Одужати вдалося 7 761 українцю.

Базовий курс вакцинації вже пройшли майже 15 мільйонів українців.

Минулої доби першою дозою вакцинували 29 242 осіб, а другою — 59 075.