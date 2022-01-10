Bloomberg визначив найбагатшу людину в сфері криптовалют. Ним став засновник біржі Binance

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Видання Bloomberg визначило найбагатшу людину світу у сфері криптовалют. Ним став засновник криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао.

Про це йдеться у статті видання.

За даними аналітиків Bloomberg, статки Чжао становлять $96 мільярдів. Таким чином, у рейтингу найбагатших людей світу він опинився на 11 місці.

Така оцінка сформована на основі частки Чжао у біржі Binance, яка в 2021 році отримала дохід у розмірі $20 мільярдів, а сам бізнесмен володіє 90% акцій біржи.

Водночас чистий капітал Чжао може бути навіть більшим, оскільки аналітики не враховували його особисті статки у біткоїнах та криптовалюті від Binance — Binance Coin. Якщо врахувати ще й його криптоактиви, то тоді статки Чжао можуть сягнути статків найбагатших людей світу, зокрема засновника Meta Марка Цукерберга ($124 мільярди) та засновника Microsoft Білла Гейтса ($135 мільярдів).

Сам Чжао ніколи не коментував розмір власних статків, лише зазначав, що його особисті криптоактиви становлять «більшу частину» капіталу. Також не розкриває фінансові дані і його біржа Binance, яка щодня проводить низку криптовалютних операцій на $170 мільярдів.

Чанпен Чжао народився в Китаї у 1977 році, але вищу освіту здобув у Канаді. Потім працював у фінансовій сфері в Японії та Китаї, а з 2013 року займається різними криптовалютними проєктами. У 2017 році він створив власну криптовалютну біржу Binance, яка згодом стала найбільшою у світі.