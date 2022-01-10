У Саудівській Аравії представили перший у світі готель для верблюдів. Там подають тепле молоко

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Саудівська Аравія представила перший у світі готель для верблюдів. Він призначений для обслуговування та догляду за тваринами під час шостого Фестивалю верблюдів короля Абдула Азіза.

Про це повідомляє The National News.

Готель називається Rest Assured, він розташований у Ер-Ріяді (столиця) і має 120 готельних номерів, які надають всі пʼятизіркові послуги для верблюдів: за ними доглядають, приділяють увагу та охороняють, а також годують (є тепле молоко) і слідкують за теплом у стайнях. Тварин спочатку оглядають, а потім вони йдуть у свої «кімнати». Ніч у готелі для верблюда коштує майже $110.

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Шостий фестиваль верблюдів, який триватиме 40 днів, стартував 1 грудня в Ер-Ріяді та зібрав власників та любителів верблюдів з Перської затоки, США, Австралії, Франції та Росії. Фестиваль приваблює понад 100 тисяч відвідувачів на день з усього світу. Мета заходу — збереження ролі верблюда у традиціях та спадщині бедуїнів Саудівської Аравії.