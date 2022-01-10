IKEA скоротила невакцинованим співробітникам у Великій Британії виплати за самоізоляцію

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Pixabay / mastrminda

Компанія з виробництва меблів IKEA вирішила скоротити лікарняні для невакцинованих від коронавірусу співробітників, які змушені піти на самоізоляцію.

Про це пише BBC.

IKEA визнала, що це «емоційна тема», але додала, що її політика має змінюватися залежно від обставин довкола. У Великій Британії нещеплені працівники IKEA, які мають ізолюватися, тепер отримувати лише £96,35 (3,6 тис. грн) на тиждень — мінімум встановленої законом допомоги при хворобі. Середня зарплата у британській IKEA становить від £400 до £450 на тиждень (14,9—16,8 тис. грн), залежно від розташування.

«Повністю вакциновані співробітники або ті, хто звільнені від вакцинації, отримають повну зарплатню під час самоізоляції», — заявили в компанії. В IKEA також додали, що випадки перебування на самоізоляції розглядатимуться окремо, тому всім стурбованим ситуацією співробітникам, рекомендується поговорити зі своїм менеджером.