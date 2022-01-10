Перша ракетка світу Новак Джокович виграв суд проти Австралії. Його хотіли депортувати через відсутність щеплення

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Novak Djokovic ‏/ Twitter

Перша ракетка світу серед чоловіків Новак Джокович виграв суд проти австралійської влади, яка намагалася депортувати його з країни через відсутність щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє видання Reuters.

Спортсмен приїхав в Австралію для участі у Відкритому чемпіонаті з тенісу, він не вакцинований, але має довідку про звільнення від щеплення. Попри це прикордонники затримали тенісиста та помістили у готель для осіб, яких мають депортувати з країни.

Після юридичної тяганини суд таки визнав необґрунтованим анулювання візи тенісиста, тож йому дозволили залишитися в країні.

Однак австралійський міністр з питань імміграції уже заявив, що повторно підніматиме питання про скасування візи тенісиста, який уже девʼять разів здобував титул чемпіона Australian Open.

За даними газети The Age, тенісисту видали довідку про відведення від вакцинації на підставі того, що він перехворів на COVID-19 протягом останніх шести місяців.

У грудні 2021 року Джоковича усьоме визнали чемпіоном світу ITF — це рекордна кількість нагород для одного спортсмена.