Землетрус зруйнував частину Великої китайської стіни

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На півночі КНР у повіті Шаньдань (провінція Ганьсу) обвалилося два метри Великої китайської стіни.

Як повідомляє Global Times, причиною цього був землетрус магнітудою 6,9, який стався у провінції Цинхай опівночі 9 січня на глибині 10 кілометрів.

Підземні поштовхи відчувалися у малонаселеному районі, тому сильних руйнувань і жертв не було. Травми отримали лише 9 людей.

Після землетрусу влада організувала перевірку місцевих культурних памʼяток, що й дозволило виявити обвал. На постраждалій ділянці встановили захисні опори. Фахівці обіцяють швидко закінчити ремонт.