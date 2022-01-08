У Швеції на аукціон виставили ексклюзивне авто короля рок-н-ролу Елвіса Преслі

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У Швеції на аукціоні Car and Classic продадуть Cadillac Fleetwood Brougham 1975 року, який належав Елвісу Преслі. Цей автомобіль для співака побудували за індивідуальним замовленням.

Cadillac Fleetwood Brougham досягає 5,9 метра завдовжки, його салон оздоблений велюром і оснащений клімат-контролем та люком.

На капоті — ексклюзивна фігурка крилатої богині, як на Cadillac 30-х років, а під капотом ховається величезний 8,2-літровий двигун V8.

Елвіс витратив на авто $12 тисяч доларів, сьогодні це $70 тисяч.