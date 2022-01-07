У 2020 році біля Шотландії російський підводний човен зіткнувся з британським фрегатом. Раніше про інцидент не повідомляли
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Наприкінці 2020 року в північній частині Атлантичного океану, за 320 км від Шотландії зіткнулися російський стратегічний підводний човен і британський фрегат HMS Northumberland.
Про це пишуть таблоїд The Sun, BBC News і Daily Mail.
Тоді фрегат відстежував у районі Полярного кола місцеперебування підводного човна, який зник з радарів. Для його пошуку HMS Northumberland використовував гідролокатор, що буксирується, і занурювану антену. Саме її протягло по корпусу підводного човна. Також субмарину перед зануренням помітив британський гелікоптер — він побачив її перископ.
Джерела видань заявили, що зіткнення не було навмисним. Антена корабля тоді зазнала пошкоджень, а фрегат вимушено повернувся до порту базування.
Міноборони Великої Британії підтвердило, що наприкінці 2020 року російський підводний човен «увійшов у дотик із буксированим елементом гідроакустичної станції» HMS Northumberland. Які пошкодження отримав підводний човен — невідомо.
Цікаво, що момент цієї події потрапив на відео знімальної групи британського Channel 5, яка знімала телешоу Warship: Life at Sea. На відеозаписі також видно, як після імовірного зіткнення члени екіпажу намагаються зʼясувати, що сталося.
Таблоїд зазначає, що це перше зіткнення російського і британського військових суден після закінчення холодної війни.
- У листопаді 2021 року з підводною горою зіткнулася субмарина США USS Connecticut. Командування підводного човна після цього звільнили.
- До цього в Тихому океані японська субмарина зіткнулася з вантажним судном.