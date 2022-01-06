В Австрії вводять обовʼязкове носіння масок на вулиці

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В Австрії з 11 січня вводиться обовʼязкове носіння масок типу FFP2 на відкритому повітрі в людних місцях (якщо відстань між людьми менше ніж два метри).

Про це повідомляють Die Presse і Der Standard.

Таке рішення ухвалили на тлі поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Маски FFP2 дуже добре зарекомендували себе під час минулих хвиль пандемії, а тому уряд сподівається, що вони допоможуть і зараз.

Водночас у країні посилять контроль за дотриманням маскового режиму. Перевірок відтепер буде більше, зокрема в закладах і публічних місцях.

Також ухвалено рішення скоротити з лютого термін дії «зеленого паспорта» вакцинації з 9 до 6 місяців. Для вакцинованих третьою дозою він діятиме 9 місяців.