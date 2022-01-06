В Австрії вводять обовʼязкове носіння масок на вулиці
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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В Австрії з 11 січня вводиться обовʼязкове носіння масок типу FFP2 на відкритому повітрі в людних місцях (якщо відстань між людьми менше ніж два метри).
Про це повідомляють Die Presse і Der Standard.
Таке рішення ухвалили на тлі поширення штаму коронавірусу «Омікрон». Маски FFP2 дуже добре зарекомендували себе під час минулих хвиль пандемії, а тому уряд сподівається, що вони допоможуть і зараз.
Водночас у країні посилять контроль за дотриманням маскового режиму. Перевірок відтепер буде більше, зокрема в закладах і публічних місцях.
Також ухвалено рішення скоротити з лютого термін дії «зеленого паспорта» вакцинації з 9 до 6 місяців. Для вакцинованих третьою дозою він діятиме 9 місяців.
- Зараз маски FFP2 обовʼязкові в закритих приміщеннях і транспорті.
- Від 20 грудня 2021 року Австрія посилила правила вʼїзду — до країни пускатимуть лише тих, хто перехворів на коронавірус, і повністю щеплених. При цьому вакцинованим двома дозами, тобто без бустерного уколу, доведеться предʼявити негативний ПЛР-тест або відправитися на карантин.