Президента Бразилії Болсонару виписали з лікарні, куди він потрапив через наслідки поранення в живіт у 2018 році

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Президента Бразилії Жаїра Болсонару виписали з лікарні.

Про це пише Associated Press.

Бразильський лідер пробув у шпиталі два дні з підозрою на кишкову непрохідність. Вимушена госпіталізація змусила президента перервати новорічну відпустку. Проте напередодні медичні експерти, які його супроводжували, повідомили, що 66-річному лідеру країни хірургічне втручання не знадобиться.

Болсонару в понеділок, 3 січня, госпіталізували з болем у животі та обстежили щодо необхідності операції. Болсонару відчув біль у животі під час відпустки в штаті Санта-Катаріна.

Жаїр Болсонару у 2018 році отримав ножове поранення у кишкывник під час передвиборчої кампанії (нападник кілька разів ударив Болсонару ножем, коли його несли на руках у натовпі). Тоді він втратив 40% крові. Після ножового поранення йому зробили кілька операцій у черевній порожнині. З того часу президента кілька разів госпіталізували через повʼязані проблеми: востаннє це було в липні 2021 року через кишкову непрохідність після хронічної гикавки.