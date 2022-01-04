Король та королева Швеції захворіли на коронавірус — після трьох щеплень
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pascal Le Segretain / Staff / Getty Images
Король Швеції Карл XVI Густав та королева Сільвія увечері 3 січня отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляє The Local Sweden.
Вони обидва отримали три дози вакцини: дві — у рамках основного курсу, третя доза — бустерна. Перебіг хвороби у королівського подружжя «помірний», вони перебувають на самоізоляції вдома. Королю Густаву — 75 років, королеві Сільвії — 78.
Старша дочка пари, спадкоємна принцеса Вікторія, та її чоловік принц Даніель перехворіли на ковід у березні 2021 року. Брат Вікторії, принц Карл Філіп, та його дружина принцеса Софія дали позитивний результат на коронавірус у листопаді 2020 року.
31 грудня 2021 року у Швеції виявили рекордно високу кількість заражених коронавірусом за добу – понад 11,5 тисяч людей.
- Швеція посилила умови в’їзду в країну: з 28 грудня тести мають робити всі туристи незалежно від вакцинації. Їх мають зробити щонайменше за 48 годин до в’їзду.