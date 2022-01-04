Спростування новини про обовʼязкову реєстрацію сім-карток за паспортами

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Adrien Olichon / Unsplash

Першого січня на сайті «Бабеля» була опублікована новина із заголовком «В Україні набув чинності закон, який зобовʼязує реєструвати сім-картки за паспортом», однак викладена у новині інформація була подана недостовірно. «Бабель» спростовує новину, оскільки в тексті ухваленого закону немає норми, про яку ідеться. Редакторка, яка писала новину, переплутала закони.

Нам прикро, що так сталося, тож просимо вибачити за дезінформацію і публікуємо уточнення.

У коментарі «Громадському радіо» голова підкомітету цифрової та смарт-інфраструктури, електронних комунікацій, кібербезпеки та кіберзахисту Олександр Федієнко уточнив, що ідеться про реєстрацію смартфонів, а не сім-карток.

Наразі депутати працюють над законопроєктом № 6183 про IMEI-коди мобільних телефонів, який пропонує зареєструвати в єдиній базі всі смартфони. Це необхідно для того, щоб блокувати ввезені контрабандою гаджети.

«Ідея у тому, аби до 2023 року наповнювати цю базу. А з 2025 року контрафактні телефони отримають статус заборонених, про що мобільні оператори повідомлять абонентам», — зазначив Федієнко.

Обговорення ідеї обов’язкової реєстрації сім-карток за паспортом також ведеться, але ухвалених змін немає.

Наразі діє тільки норма про необхідність предʼявити паспорт, щоб відновити свою втрачену сім-карту.