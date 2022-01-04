«Відповідає кінцю жовтня». Минула доба у Києві стала найтеплішою за більш ніж 120 років
- Автор:
- Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН
Доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Цього дня середньодобова температура повітря становила +4,3 °C, що на 0,3 °C вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Крім того, повідомляється, що у столиці вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3 °C.
«Кліматична норма перевищена на 7,3 °C, що відповідає погоді кінця жовтня», — заявили науковці. Максимальна температура у столиці піднялася до +8,2 °C, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 °C.
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