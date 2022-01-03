Новим генсеком ОПЕК став представник Кувейту Хайтам аль-Гайс

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Представники країн-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) обрали Хайтама аль-Гайса новим генеральним секретарем організації. Його термін на посаді триватиме три роки, починаючи з 1 серпня 2022 року.

Про це повідомляє France24.

«Конференція ухвалила рішення шляхом акламації призначити Хайтама аль-Гайса з Кувейту генсеком ОПЕК», — ідеться у заяві.

Аль-Гайс був представником Кувейту в ОПЕК з 2017 до 2021 року. Тепер він замінить на посаді нігерійця Мухаммеда Баркіндо, який був генсеком ОПЕК два терміни поспіль з травня 2016 року.

Організація країн-експортерів нафти — це міжурядове об’єднання нафтовидобувних держав, кінцева мета якого полягає в стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти, серед них Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.

Водночас існує так званий формат ОПЕК+, до якого додатково долучилися Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Оман, Південний Судан, Росія та Судан.