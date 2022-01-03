В Україні оголосили шторомове попередження
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Шепєлєв Олександр / УНІАН
В Україні 4 січня оголошено шторомове попередження. Синоптики попереджають про дощі та сильний вітер.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Вдень у західних областях прогнозують помірні дощі, а в Карпатах та на північному сході пройде мокрий сніг.
Вітер західний, південно-західний, 7—12 м/с, у західній частині вночі і у східних областях пориви 15—20 м/с, в Карпатах 25—28 м/с.
Уночі в Карпатах температура опуститься до -1...-6 °С, а на північному сході термометри покажуть 0...+5 °С. Найтепліше буде на півдні Одеської області до +11 °С.
У Київській області буде хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі 0...+5 °С, а вдень +3...+8 °С.
У Києві вночі також не буде морозної погоди, синоптики прогнозують +2..+4 °С уночі і до +7 °С удень.
- У ніч з 31 грудня на 1 січня Європа зустріла аномально теплий Новий рік — температура повітря в деяких країнах досягла показників, які фіксують навесні. Неподалік від Мадриду, у Сеговії, зафіксували +22,7 °С, а в сусідній Авілі +20,2 °C. Така температура стала абсолютним рекордом від початку ведення спостережень.