Український журналіст у Москві Роман Цимбалюк виїхав із Росії. У грудні там його викликали на допит

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Іващенко Ольга / УНІАН

Український журналіст Роман Цимбалюк, який працював у Москві для українського інформагентства УНІАН, залишив Росію після того, як прокуратура викликала його на допит через можливе «розпалювання ворожнечі».

Про виїзд із Росії сам Цимбалюк 3 січня розповів «Громадському».

«Я виїхав із Російської Федерації, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову», — сказав Цимбалюк.

Наразі невідомо, чи є взагалі проти нього справа — 13 грудня адвокат Цимбалюка Микола Полозов заявив, щодо його підзахисного збираються завести справу за статтями «екстремізм» і «розпалювання ворожнечі» і викликали на допит 24 грудня. Офіційної інфйормації з цього приводу від російських правоохоронців немає, однак про це періодично пишуть державні ЗМІ Росії.

«Замість мене прийшов [на допит] адвокат, а прокурори чомусь на цю «стрілку» не прийшли. Хтось у сусідньому кабінеті захиснику сказав, що вони відкликали повістку. Так воно чи не так? Наразі дуже мало інформації. Але я не буду поспішати до Росії, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють», — додав Цимбалюк.

Імовірна справа стосується фрази журналіста: «Шановні росіяни! Можете до нас ставитися як завгодно, називати нас як завгодно, навіть використовувати лексику Скабєєвої-Соловйова. Але знайте, що якщо ваші військові чи люди без розпізнавальних знаків перетнуть кордон України зі зброєю — їх вб’ють, знищать як скажених псів».