У Кейптауні заарештували чоловіка за підпал будівлі парламенту. Вогонь «сильно випатрав» деякі приміщення

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Floyd Shivambu / Twitter

У столиці Південно-Африканської Республіки, місті Кейптаун заарештували чоловіка, якого звинуватили в підпалі парламенту 2 січня. Вогонь серйозно пошкодив будівлю, пожежу гасили кілька годин.

Про це йдеться в заяві парламенту, яку опублікували увечері 2 січня, а деталі повідомляє BBC.

50-річного чоловіка також звинуватили у зламі будівлі та крадіжці, до того ж йому висунуть звинувачення відповідно до закону, який захищає обʼєкти стратегічного значення. Президент Матамела Сиріл Рамафоса назвав це «жахливою та руйнівною подією», пообіцявши, що роботу парламенту буде продовжено. Наразі парламент не засідає через свята, про постраждалих даних не надходило.

Парламент ПАР підтвердив, що «істотних збитків» завдано крилу будівлі Нової асамблеї, в якій розташована зала Національних зборів, де засідають депутати. Деякі приміщення були «сильно випатрані». Парламент заявив, що докладе всіх зусиль, щоб звести до мінімуму будь-які збої у своїй роботі. Мер Кейптауну Джордін Хілл-Льюїс сказав, що зала міської ради буде доступна як альтернативне місце для засідань парламенту.

Пожежа сталась вранці 2 січня — наступного дня після державного похорону архієпископа Десмонда Туту в соборі Святого Георгія біля парламенту. Чиновники заявили, що пожежа почалася в офісах третього поверху і швидко поширилася на палату Національних зборів (нижню палату парламенту). Пожежна сигналізація спрацювала лише тоді, коли пожежники вже були на місці. Вогонь гасили годинами через килими та деревʼяні підлоги в будівлі. Це була друга пожежа в парламенті менш ніж за рік. У березні 2021 року сталася пожежа через несправність електромережі.

Будівля парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша з яких датується 1884 роком. У нових секціях, побудованих у 1920-х і 1980-х роках, розміщуються Національні збори.