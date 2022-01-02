Влада США попросила операторів відкласти запуск 5G через можливі ризики для авіації

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Влада США звернулася до компаній AT&T та Verizon з проханням відкласти заплановане на 5 січня розгортання мереж високошвидкісного мобільного звʼязку пʼятого покоління (5G) через можливі ризики для авіації.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

У листі, який керівництву двох найбільших телекомунікаційних операторів США направили міністр транспорту США Піт Буттіджич та голова Федерального управління цивільної авіації США (FAA) Стів Діксон, йдеться про відстрочку розгортання мереж «на додатковий короткий період, не більше ніж два тижні».

У лютому 2021 року AT&T та Verizon отримали дозвіл на використання частот C-діапазону (3,4—3,8 ГГц) для 5G, заплативши за це кілька десятків мільярдів доларів. Компанії відтермінували розгортання мереж із новим діапазоном частот, щоб дати FAA час вивчити можливий вплив стандарту 5G на чутливу електроніку літаків, у тому числі на роботу радіовисотомірів.