В Україні за добу виявили менше 2 тисяч нових COVID-хворих

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В Україні за минулу добу (1 січня) виявили 1 863 нових випадки захворювання на COVID-19, з яких 108 дітей і 12 медичних працівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше людей захворіло у Києві (277), Житомирській (127) і Львівській (115) областях.

Госпіталізацій за добу не було. Одужали 2 259 людей. Померли — 98.

«1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні зачинені. В інші дні — працюватимуть за звичайним розкладом», — зазначили у МОЗ.