ОАЕ заборонили невакцинованим громадянам виїздити з країни

Новини

Wael Hneini / Unsplash

Влада Обʼєднаних Арабських Еміратів з 10 січня запроваджує заборону на виїзд за кордон для невакцинованих від коронавірусу громадян.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Окрім того, повністю щеплені від коронавірусу громадяни зможуть виїхати за кордон лише за умови проходження бустерної вакцинації. Обмеження не поширюються на громадян, звільнених від щеплення з медичних або гуманітарних причин.

У новорічному зверненні глава Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про оптимістичний прогноз закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році за умови, якщо всі країни світу боротимуться із поширенням інфекції.

ВООЗ також оприлюднила головну мету на поточний рік — вакцинація 70% населення Землі до липня 2022 року. Станом на 1 січня у світі лише 49% громадян пройшли повний курс імунізації від COVID-19 (зроблено понад 9 млрд щеплень).