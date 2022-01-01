У Франції для дівчат до 25 років контрацептиви стали безкоштовними

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У Франції з 1 січня контрацептиви для жінок віком від 18 до 25 років стали безкоштовними.

Про це пише Deutsche Welle.

«З 1 січня 2022 року система медичного страхування покриватиме витрати на контрацепцію та пов’язані з нею процедури (щорічну консультацію лікаря, аналізи)», — повідомило Міністерство охорони здоровʼя Франції.

Раніше у Франції контрацепція була безкоштовною лише для неповнолітніх дівчат, як і в низці інших європейських країн, таких як Німеччина, Бельгія, Нідерланди чи Норвегія. Від 2022 року французька влада розширила програму, яка спрямована на запобігання небажаній вагітності, на жінок до 25 років включно.

Рішення ухвалили за результатами досліджень, які вказали, що молоді жінки часто відмовляються від використання протизаплідних засобів із фінансових причин. »У віці від 18 до 25 років жінки є дуже вразливими, оскільки вони позбавляються багатьох прав неповнолітніх і дуже нестійкі в економічному плані», — заявила речниця французької групи захисту прав жінок En Avant Tous Луїза Делавʼє.

За оцінками французької влади, програмою зможуть скористатися до трьох мільйонів жінок. Доступ до протизаплідних пігулок, внутрішньоматкових спіралей, контрацептивних пластирів та інʼєкцій для них стане безкоштовним.