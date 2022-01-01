Президент призначив генерала Юрія Галушкіна командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Ним став досвідчений бойовий генерал Юрій Галушкін.

Про це ідеться на сайті президента України.

Зазначається, що 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Що відомо про Юрія Галушкіна

У 2001—2002 роках був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Союзна Республіка Югославія), а з 2014 року — у складі сил та засобів, які залучаються до АТО та ООС на Донбасі.

З червня 2014 року до січня 2015-го виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ Збройних Сил України.

Після того як Високомобільні десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ (були перейменовані на Десантно-штурмові війська), Галушкіна призначили заступником командувача.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року — заступника головного інспектора.