В Україні запровадили державне регулювання цін на олію та батон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Nathália Rosa / Unsplash
Кабінет міністрів України додав у перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, батон та соняшникову олію. Тепер компанії, що продають ці товари, мають заздалегідь декларувати їхнє подорожчання.
Про це йдеться у постанові уряду.
Відтепер інформація про збільшення ціни має подаватися за таким принципом:
- на 15% і більше — за 30 днів до початку введення нової ціни;
- на 10% і більше, але менше ніж 15%, — за 14 днів;
- на 5% і більше, але менше ніж 10%, — за три дні до подорожчання.
Також уряд обмежив націнку на житній хліб і батон — не більше ніж 10%. Як пише «Економічна правда», за 2021 рік рік ціна на хлібобулочні вироби зросла на понад 15% і зростатиме надалі. Головною причиною виробники називають надмірний експорт української пшениці.
Список товарів, що мають істотну соціальну значущість, ввели 22 квітня 2020 року на період дії карантину (постанова № 341).