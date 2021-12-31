В Україні запровадили державне регулювання цін на олію та батон

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Nathália Rosa / Unsplash

Кабінет міністрів України додав у перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, батон та соняшникову олію. Тепер компанії, що продають ці товари, мають заздалегідь декларувати їхнє подорожчання.

Про це йдеться у постанові уряду.

Відтепер інформація про збільшення ціни має подаватися за таким принципом:

на 15% і більше — за 30 днів до початку введення нової ціни;

на 10% і більше, але менше ніж 15%, — за 14 днів;

на 5% і більше, але менше ніж 10%, — за три дні до подорожчання.

Також уряд обмежив націнку на житній хліб і батон — не більше ніж 10%. Як пише «Економічна правда», за 2021 рік рік ціна на хлібобулочні вироби зросла на понад 15% і зростатиме надалі. Головною причиною виробники називають надмірний експорт української пшениці.

Список товарів, що мають істотну соціальну значущість, ввели 22 квітня 2020 року на період дії карантину (постанова № 341).