У столиці Південної Кореї за останні три роки коти стали причиною понад 100 пожеж у будинках

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Пожежники столиці Південної Кореї Сеулу оприлюднили статистику причин пожеж за останні три роки. Понад 100 з них спричинили коти.

Про це пише CNN.

У заяві столичного департаменту по боротьбі з пожежами та стихійними лихами Сеулу зазначається, що від січня 2019 року коти спричинили 107 пожеж.

Найчастіше коти вмикали електроплити. Пожежники підкреслюють, що ті можуть це зробити, натискаючи на сенсорні кнопки — і через перегрів прилади загоряються.

Унаслідок таких пожеж постраждали чотири людини, а половина з пожеж сталися за відсутності власників котів удома.

«Ми радимо сімʼям, у яких є домашні тварини, приділяти цьому більше уваги, оскільки вогонь може поширитися, коли нікого немає вдома», — зазначають пожежники.

Окрім цього, вони радять прибирати з електроплит швидко займисті речі, коли домашні улюбленці лишаються вдома самі.

Така проблема є актуальною не лише для Південної Кореї. За даними Американської гуманної асоціації, домашні тварини у США спричиняють приблизно 1 000 пожеж на рік.