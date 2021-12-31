Новини

CNN

У США жінка отримала позитивний тест на коронавірус під час польоту. Вона самоізолювалася в туалеті літака, де перебувала кілька годин до приземлення.

Про це пише CNN.

Інцидент стався 19 грудня з Марісою Фотіео, яка летіла з Чикаго до Швейцарії з пересадкою в Ісландії. Також з нею подорожували брат і батько.

До вильоту жінка зробила два ПЛР-тести та близько п’яти експрес-тестів — усі вони показали негативний результат. Але під час польоту вона почала відчувати біль у горлі.

«У моєму мозку почали з’являтися різні думки, і я подумала: добре, я зроблю тест. Це мало змусити мене почуватися краще. Але я отримала позитивний тест», — зазначила вона.

Жінка була в паніці та звернулася до стюардес. Вони намагалися пересадити пасажирів так, щоб Маріса змогла сидіти одна, але літак був повністю забитий. Тоді жінка вирішила, що сидітиме в туалеті до кінця рейсу. Стюардеси повісили на ньому табличку, що той не працює, і приносили жінці їжу та воду.

Сама Маріса розповіла, що відразу зателефонувала до школи, де працює, аби попередити про позитивний результат тесту. Також вона зняла відео в TikTok, яке набрало 4,3 мільйона переглядів.

Після посадки Маріса та її родина виходили з літака останніми. Батько та брат здали тести й отримали негативний результат. Сама ж жінка була змушена лишитися в Ісландії на 10-денний карантин.