Італія запровадила «локдаун для невакцинованих». Він діятиме до кінця березня

Новини

Alex Vasey / Unsplash

Уряд Італії запровадив «локдаун для невакцинованих». Він запрацює після свят і триватиме до кінця березня.

Про це пише Corriere della Sera.

Нові правила запрацюють з 10 січня. З цієї дати невакциновані не зможуть відвідувати низку закладів, а також проживати у готелях, їздити на громадському транспорті та відвідувати масові заходи, такі як, наприклад, весілля.

Окрім цього, до кінця січня в Італії заборонять всі вечірки та концерти. У всіх громадських закладах та транспорті обов’язково буде потрібно носити респіратор FFP2. Також всюди, крім ресторанів та барів, не можна буде вживати їжу чи напої.

Водночас уряд послабив певні правила щодо самоізоляції. Тим, хто перехворів або вакцинувався останньою дозою менше 4 місяців тому, можна не сидіти на карантині у випадку контакту з хворим, але потрібно буде 10 днів усюди носити маску. Невакцинованим же варто 10 днів просидіти на самоізоляції.