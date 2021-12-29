У Греції посилили карантин. Музику на святкуваннях Нового року заборонили

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У Греції з 30 грудня посилюють карантинні правила через високий приріст кількості хворих на коронавірус. Серед обмежень — заборона музики на всіх комерційних майданчиках під час святкування Нового року.

Про це повідомляє Associated Press.

В країні вводиться обовʼязковий масковий режим (використання масок із високим ступенем захисту) у супермаркетах і громадському транспорті. Людям наказано залишатися вдома, а держслужбовців, для яких це можливо, зобовʼязали працювати з дому. Також буде змінено розклад роботи.

Всі розважальні заклади будуть зачинятися опівночі. Тільки на Новий рік дозволено працювати до 02:00.