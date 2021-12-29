У Казахстані офіційно скасували смертну кару

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Казахстан повністю скасував смертну кару — поправки до законодавства 29 грудня підписав президент країни Касим-Жомарт Токаєв, раніше їх схвалив парламент.

Закон став необхідним після того, як у січні країна ратифікувала другий протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ООН.

Закон вносить поправки до кримінального, кримінально-процесуального, кримінально-виконавчого кодексів та низки законів. У кримінальному кодексі стаття «смертна кара» як виключна міра покарання виключається повністю.

Мораторій на смертну кару діяв у Казахстані з 2003 року. При цьому мораторій не скасовував смертну кару як вид кримінального покарання. Її могли виконати, якби скасували мораторій. Із 2004 року в Казахстані замість смертної кари застосовували довічне позбавлення волі.

Смертну кару в Казахстані застосовували щодо людей, яких засудили за терористичні злочини, повʼязані із загибеллю людей, за особливо тяжкі злочини, скоєні у воєнний час, і за посягання на життя президента країни. Людей розстрілювали. З моменту проголошення незалежності Казахстану (1991 рік) виконали 536 смертних вироків, останній датується 2003 роком.

Зараз смертна кара діє, зокрема, у Білорусі, Таджикистані та в окупованій Абхазії.