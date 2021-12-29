У штаті Вірджинія відкрили «капсулу часу» епохи Конфедерації. У ній було майже 60 предметів

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У США, у штаті Вірджинія команда з питань охорони природи відкрила «капсулу часу», яка містить памʼятні речі часів Конфедерації. Їхній вік перевищує 130 років.

Про це повідомляє The New York Times.

Знахідка зберігається у бібліотеці штату. У нотатках скриньки ідеться про те, що капсулу закопали у 1877 році, а також, що десятки місцевих жителів передали до скриньки близько 60 предметів. Експерти встановили, що вміст та дизайн коробки відповідають датам. Хоч вміст скриньки і був вологим, він зберігся краще, ніж очікувалося. Капсула містила безліч артефактів епохи громадянської війни, у тому числі прапор Конфедерації, кулі Міньє (тип кулі, що використовували у громадянській війні) і карту міста Річмонд, яке було столицею Конфедерації.

Робітники виявили скриньку у столиці штату місті Річмонд у понеділок, 27 грудня — коли закінчували демонтаж статуї генерала Конфедерації Роберта Лі. Статую прибрали після антирасистських протестів після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда у травні 2020 року.

Відкриття викликало ажіотаж серед істориків та чиновників, зокрема губернатор Ральф Нортам написав у Twitter: «Вони знайшли її! Ймовірно, це капсула часу, яку усі шукали».

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Минулого тижня біля основи цієї ж статуї знайшли та відкрили меншу «капсулу часу». Однак предмети всередині неї спантеличили дослідників: можливо, їх залишили робітники, які будували статую. Усередині знаходився альманах 1875 року, заболочена художня книга, британська монета, каталог, один лист і фотографія Джеймса Нетервуда — майстра-муляра, який працював над пʼєдесталом Роберта Лі.