Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився. Процес тривав понад 10 років

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Американський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився із дружиною Марією Шрайвер. Цей процес тривав понад 10 років.

Про це пише TMZ.

Видання називає цей процес розлучення найдовшим у Голлівуді. Формально дозвіл на розлучення приватний суд дав ще на початку місяця, але судова система Лос-Анджелесу вимагала, щоб це зробив державний суд. Відповідне рішення ухвалили 28 грудня.

Процес розлучення затягнувся надовго через розподіл майна між Шварценеггером та Шрайвер, оскільки в них не було шлюбного контракту. Через це все нажите протягом 25 років майно вони ділили навпіл.

Окрім цього, процес затягувався «відсутністю мотивації» обох членів подружжя та «складною угодою врегулювання майнових відносин».

Шрайвер подала на розлучення ще в 2011 році після того, як дізналася, що у Шварценеггера є позашлюбний син, якого народила їхня хатня робітниця. Актор приховував цю інформацію сім років. У самого ж подружжя четверо дітей.