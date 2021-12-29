У лікарні в Івано-Франківській області під час пожежі загинули три людини, ще один пацієнт помер від коронавірусу

Новини

Поліція Івано-Франківської області

Під час пожежі в Косівській центральній районній лікарні, яка сталася 28 грудня, знайшли тіла 4 людей.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Четверо людей загинули. Одна людина, за попередньою інформацією, померла від хвороби COVID-19, троє — від пожежі», — заявила вона.

У поліції області уточнили, що всі загиблі були пацієнтами лікарні. Рятувальники розповіли, що на місці пожежі в палаті реанімаційного відділення на першому поверсі лікарні виявили тіла двох загиблих людей, ще два тіла перебували в анатомічному відділенні.

За словами Онищук, також постраждали троє людей — дві жінки та чоловік, їх доправили до Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Як повідомили в ефірі каналу «Україна 24», наразі стан 46-річної пацієнтки критично важкий, інша жінка отримала понад 60% опіків тіла, стан чоловіка занепокоєнь у медиків не викликає.

Виконувач обов’язків керівника ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій Ігор Оксентюк розповів, що вибуху перед займанням не було.

«Можливо, це несправність кисневої апаратури. Але мало бути джерело запалювання. Можливо, стороннє занесення вогню. Слідство розглядає кілька версій. Я все ж таки думаю, це людський фактор. Пропуск кисню і, можливо, хтось запалив свічку, можливо, сигарету», — зазначив він.

Наразі причини пожежі з’ясовують слідчі.