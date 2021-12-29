Німеччина передасть Україні мобільний польовий госпіталь Role-2

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Німеччина передасть Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role-2. Загалом з 2014 року Україна отримала від Німеччини допомоги на €13 мільйонів.

Про це у своєму Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.

«Завдяки нашим партнерам у січні 2022 року українські Військово-повітряні сили отримають мобільний польовий шпиталь Role-2! Ми цінуємо це», — зазначив він.

Також Резніков додав, що за останні сім років у Німеччині пролікувалися 160 поранених українських військових.

Польовий шпиталь Role-2 можна розгорнути безпосередньо біля зони бойових дій, там військовому можуть стабілізувати стан здоров’я та провести операції перед госпіталізацією. До складу такого шпиталю входять різні намети, контейнери, кілька палат, амбулаторне відділення, стоматологія, лабораторії, операційна та радіологічне відділення.