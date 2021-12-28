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Рятувальники попереджають про надзвичайну ожеледь біля Азовського моря. Укравтодор закриває траси для фур та маршруток

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Державна служба із надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну ожеледь вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполя.

Крім цього, Укравтодор через погіршення погоди обмежує рух у Запорізькій та Миколаївській областях.

Запорізька область:

Миколаївська область:

Рух перекрили, аби не виникло ускладнення. Про відкриття трас для фур та маршруток додатково повідомлять. Перелік місць для відстою тут.