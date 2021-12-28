Рятувальники попереджають про надзвичайну ожеледь біля Азовського моря. Укравтодор закриває траси для фур та маршруток
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Державна служба із надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайну ожеледь вночі та вранці 29 грудня на узбережжі Азовського моря та в порту Маріуполя.
Крім цього, Укравтодор через погіршення погоди обмежує рух у Запорізькій та Миколаївській областях.
Запорізька область:
- З 18:00 години 28 грудня забороняється рух великовагового транспорту та маршруток на трасі М-17 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
Миколаївська область:
- Із 20:30 28 грудня — на ділянці від міста Вознесенськ до міста Нова Одеса дороги Н-24 Благовіщенське – Миколаїв.
Рух перекрили, аби не виникло ускладнення. Про відкриття трас для фур та маршруток додатково повідомлять. Перелік місць для відстою тут.
- Синоптики попереджали про негоду майже по всій території України 27 та 28 грудня. Можливі ожеледиця та відключення електрики. Також можливі сильні пориви вітру, хуртовини та снігові заметілі.